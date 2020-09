Taiwan “simula” invasione cinese | così l’isola si difende da Pechino

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 14 settembre 2020) Aha preso il via la seconda fase dell’esercitazione militare Han Kuang, un insieme di war games inscenati ogni anno per simulare l’dell’isola da parte della Cina. L’obiettivo dei “giochi”, come li definisce anche la stampa locale, è quello di testare la capacità dei comandantiesi nell’adottare la giusta strategia di difesa e …“simula”: così l’isola sidaInsideOver.