Pioggia di critiche per Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne è troppo rifatta? (Di giovedì 10 settembre 2020) Sophie Codegoni ha già fatto ricorso alla chirurgia estetica a soli 18 anni? Sui social è scoppiata la polemica, tante le critiche contro la nuova tronista Ad attirare non poco l’attenzione nelle ultime ore Sophie Codegoni, una delle nuove troniste dell’attuale edizione di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La nuova tronista è giovanissima, ha 18 anni e per l’età che ha in molti l’hanno accusata di essere troppo rifatta. A detta di molti non dà un buon esempio a tutti i giovani che la seguono da casa, pensano anche che una ragazza così bella e giovane non dovrebbe ... Leggi su nonsolo.tv

macriga3 : Troppo montata - CambiamentoDel : Non c'è un attimo di pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo, dopo una br… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Una foto scatena le polemiche sulla Bruganelli. Questa volta le critiche sono piuttosto feroci... - ilgiornale : Una foto scatena le polemiche sulla Bruganelli. Questa volta le critiche sono piuttosto feroci...… - Italia_Notizie : 'Perché adesso le vendi pure tu?'. 'Massacrata' la moglie di Bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia critiche “Ordinanza degli eccetera”: ricorsi e pioggia di critiche. Verso la protesta di mezzanotte Onda Tv Conte, la scuola è pronta per la riapertura il 14 settembre

Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest'anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comin ...

Liliana Segre festeggia oggi 90 anni

Liliana Segre, senatrice a vita dal 2018, spegne oggi 90 candeline. Sopravvissuta all’orrore della Shoah, da anni offre la sua testimonianza facendone una missione di vita. Parlarne all’infinito, non ...

Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest'anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comin ...Liliana Segre, senatrice a vita dal 2018, spegne oggi 90 candeline. Sopravvissuta all’orrore della Shoah, da anni offre la sua testimonianza facendone una missione di vita. Parlarne all’infinito, non ...