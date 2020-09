Il pilota Sebastian Vettel correrà con l’Aston Martin a partire dalla prossima stagione (Di giovedì 10 settembre 2020) Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel a partire dalla prossima stagione di Formula 1 gareggerà con la scuderia Racing Point, che dal 2021 prenderà il nome di Aston Martin, storica azienda automobilistica britannica. L’annuncio è stato dato dalla stessa Leggi su ilpost

La carriera di Sebastian Vettel in F1 non si chiuderà in questo 2020. L’avventura con la Ferrari è giunta al termine, ma il pilota tedesco ha deciso di legarsi alla futura Aston Martin nel 2021 e nell ...La Racing Point ha confermato questa mattina alle ore 9:00 che il quattro volte campione del mondo tedesco dal prossimo anno sarà pilota dell'Aston Martin Racing al fianco di Lance Stroll. Si chiude u ...