Coronavirus, il report di Gimbe: «Aumentano i contagi (ma più lentamente), terapie intensive e vittime. Il Lazio è primo per ricoveri» (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembreAumentano, anche se più lentamente, i nuovi positivi da Coronavirus in Italia, stando all’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 2 all’8 settembre i nuovi casi registrati sono 9.964, contro i 9.015 del monitoraggio precedente. Attualmente positivi sono 33.789, contro 26.754. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (1.760 contro 1.380), di quelli in terapia intensiva (143 contro 107) e dei decessi (72 vs 46). Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, commenta: «Nell’ultima settimana crescono i nuovi casi e, soprattutto, le persone attualmente positive, sia per l’incremento dei casi testati, sia per il costante aumento ... Leggi su open.online

