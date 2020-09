Lukashenko: "Putin attento, tocca a te" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roberto Fabbri La minaccia: "Se cado sei il prossimo". Kolesnikova in cella al confine «attento Putin, se cado io il prossimo sarai tu». Aleksandr Lukashenko aveva già lanciato questo chiaro messaggio al suo protettore russo nei primi giorni della rivolta popolare bielorussa, convincendolo gradualmente a concedere al suo regime un sostegno anche militare. Ma ora, nell'imminenza (la data non è stata fissata ma la conferma ufficiale da Mosca è già arrivata) della sua visita al Cremlino, il dittatore di Minsk ha sentito la necessità di ribadire il concetto davanti ai giornalisti russi. Lukashenko rischia di affondare e si aggrappa disperatamente a Putin, consapevole che si tratta dell'unico che abbia interesse a mantenerlo al potere. E questo non ... Leggi su ilgiornale

