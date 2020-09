Atp Kitzbuhel 2020: programma e ordine di gioco giovedì 10 settembre, con Sinner e Fognini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il programma e l’ordine di gioco del torneo Atp di Kitzbuhel 2020 di domani, giovedì 10 settembre, in cui sono presente Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il ligure tornerà in campo dopo un lungo stop anche per via dell’operazione subita e affronterà Marc-Andrea Huesler nell’ultimo match sul campo centrale, mentre intorno all’ora di pranzo sarà la volta dell’altoatesino, che se la vedrà contro Laslo Djere. Protagonisti anche Diego Schwartzman e Dusan Lajovic. CAMPO CENTRALE Alle ore 10:30 – (Q) Yannick Hanfmann vs (3) Dusan Lajovic Non prima delle 12:30 – (Q) Laslo Djere vs (WC) Jannik Sinner A seguire – (WC) Sebastian Hofner vs (2) Diego Schwartzman A ... Leggi su sportface

