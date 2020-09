Il prototipo Xiaomi di smartphone con le orecchie (Di martedì 8 settembre 2020) (Foto: Letsgodigital.org)Molto particolare il brevetto di smartphone Xiaomi che monta le due fotocamere frontali e quelle posteriori all’interno di una doppia appendice che spunta dal bordo superiore del dispositivo come se fossero orecchie (o corna) in diagonale. Il brevetto è stato registrato oggi 8 settembre, ma nella lunga trafila burocratica delle proprietà intellettuali era stato depositato circa un anno fa da Xiaomi presso gli uffici della Cnipa ovvero l’apposita autorità cinese. Ancora una volta a scovare i documenti ci hanno pensato gli olandesi di LetsGoDigital, che hanno peraltro realizzato il render qui sopra a scopo esemplificativo. Descritto come smartphone con dual pop-up camera, sarebbe il primo a ospitare su ambo i lati (frontale e posteriore) i sensori ... Leggi su wired

Samsung pensa a porre la basi per la realizzazione di uno smartphone con display trasparente. Il brevetto depositato presso l’USPTO parla chiaro e i colleghi di letsgodigital ci danno un’idea di ciò c ...

Xiaomi ha presentato la sua terza generazione della tecnologia per la fotocamera sotto il display a fine agosto e ora si torna a parlare di uno dei primi smartphone del marchio cinese che la utilizza.

Xiaomi ha presentato la sua terza generazione della tecnologia per la fotocamera sotto il display a fine agosto e ora si torna a parlare di uno dei primi smartphone del marchio cinese che la utilizza.