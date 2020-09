"Conte dovrà scapparsene di notte". Buttafuoco, segnatevi la data (mai considerata prima) (Di martedì 8 settembre 2020) Più che le regionali, Giuseppe Conte deve temere le mamme e Trump. A sostenerlo è Pietrangelo Buttafuoco, intervenuto a Quarta repubblica nel dibattito sul futuro del premier e di questo governo. In collegamento con Nicola Porro, il giornalista siciliano si dimostra fiducioso su una possibile crisi: "Il 14 settembre (giorno della temutissima riapertura delle scuole, ndr) sarà difficile tenere a bada le mamme e a novembre se vince Trump, Conte e i suoi dovranno scapparsene di notte". Una rivincita sovranista, dunque, elemento mai troppo considerato dai commentatori italiani nonostante i sondaggi indichino da mesi come il fronte più vicino a Trump, guidato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sia senza ombra di dubbio predominante nel voto ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Conte dovrà

Tiscali Notizie

ROMA Giuseppe Conte ci riprova con il suo vecchio progetto del cashless. Un bonus da restituire a chi paga alcune spese con il bancomat o con la carta di credito. Ieri ha riunito di nuovo a Palazzo Ch ...di Ettore Maria Colombo La Direzione del Pd che decide il via libera (non unanime) del partito al Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari va via così liscia ("moscia" dicono i crit ...