Vanessa Incontrada splendente sul red carpet di Venezia è il vero messaggio di #bodypositivity (Di lunedì 7 settembre 2020) Abito rosso, capelli sciolti e sorriso incantevole. Vanessa Incontrada illumina il Festival del Cinema di Venezia e si conferma icona di #bodypositivity: il vestito lungo stile impero monospalla, con bustino rigido a cuore e gonna fluida con spacco laterale ha abbracciato le forme dell’attrice e conduttrice, rendendola protagonista indiscussa della première di The World To Come, il nuovo film di Mona Fastvold con Vanessa Kirby, Katherine Waterston, Christopher Abbott e Casey Affleck. “Mille stelle in cielo che ci guardavano e un tappeto rosso indimenticabile. Grazie Venezia con todo mi corazón”, ha scritto la Incontrada su Instagram pubblicando lo scatto del suo red carpet. A corredare l’impeccabile outfit, gli ... Leggi su huffingtonpost

Si sta svolgendo la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fino al 12 settembre saranno molti i film in concorso e fuori concorso presentati in anteprima mondiale. Anche ...

