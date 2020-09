Traffico Roma del 07-09-2020 ore 18:30 (Di lunedì 7 settembre 2020) Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchi sul raccordo anulare per Traffico intenso restano incolonnamenti in carreggiata interna tra Flaminio e Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana fino all’uscita La Rustica permangono rallentamenti e code anche nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna dalla Pontina fino all’uscita Romanina sul tratto Urbano della Roma L’Aquila AQ da Viale Palmiro Togliatti fino al Raccordo restano cose sulla Cassia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti nelle due direzioni sulla tangenziale code tra Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni di marcia all’altezza del Bivio per la Roma L’Aquila direzione di San Giovanni Ci sono code anche in via Cilicia in direzione di Piazza Tuscolo in ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-09-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Scuola, le preoccupazioni della Filt Cgil Roma Sud Pomezia Castelli: “Preferivamo le lezioni a distanza. Ecco perché”

“Siamo arrivati alla tanto attesa, e da molti temuta prova del nove della ripresa della vita post lockdown…”. Inizia così la nota stampa di Stefano D’Andrea, segretario generale Filt CGIL Roma Sud Pom ...

Incendio Fabriano, camion in fiamme sulla Statale 76

Fabriano (Ancona), 7 settembre 2020 - Camion in fiamme sulla Statale 76, probabilmente a causa di un problema di natura meccanica o elettrica. Il conducente si è subito accostato a bordo strada, dove ...

