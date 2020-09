Milan, Daniel Maldini ruba la scena a Ibrahimovic (Di domenica 6 settembre 2020) Nell’amichevole contro il Monza, Daniel Maldini è andato in gol Nell’amichevole romantica tra Milan e Monza, terminata 4-1 per i rossoneri, a prendersi tutti i riflettori è stato Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha segnato il gol del momentaneo 1-0 dopo una bella triangolazione con Paquetà, trovando la sua prima rete con la maglia della Prima Squadra Milanista. Non sarà un gol ricordato negli annali perché non era una gara ufficiale, ma è pur sempre un segno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Daniel Maldini a rubato la scenda a Zlatan Ibrahimovic ma soprattutto ha confermato l’ottima intuizione ... Leggi su calcionews24

