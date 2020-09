"Ho scoperto di essere in quarantena quando era finita" (Di domenica 6 settembre 2020) Chiara Giannini L'e-mail del ministero della Salute: "Ha viaggiato in aereo con un positivo al Covid". Ma 14 giorni dopo Sono le 19 di venerdì 4 settembre quando sulla mia mail privata mi arriva una comunicazione del ministero della Salute in cui mi si avverte che sul volo AZ1910 da Olbia a Roma Fiumicino del 21 agosto scorso sarei venuta a contatto con un positivo al Covid-19. «Dall'indagine epidemiologica - mi scrivono - è emerso che lei risulta come contatto stretto del caso». Leggo poco dopo e scopro che per me «è previsto un periodo di quarantena per i 14 giorni successivi alla data di esposizione (21 agosto 2020)» durante il quale devo «rimanere a casa ed evitare contatti e interazioni sociali». Rispondo alla mail, come richiestomi, indicando i miei dati e faccio presente che sono ... Leggi su ilgiornale

SoglianiC : RT @maybe_viola: Ciao, mi chiamo Viola e ho scoperto di essere una delle poche “vecchie” in mezzo a tanti nuovi. Non mi retwittate per favo… - Cercosessoita : Lesbica dall’oggi al domani: la mia storia Ho deciso di raccontarvi come ho scoperto di essere lesbica. La - GiuncoD : Il vaccino e già scoperto e sarà disponibile il primo novembre di quest’anno il CDC/FDA Americano ha già avvisato… - martinadtnn : un’ora fa ho conosciuto @simplysoff , dico solo che abbiamo scoperto di essere nate una due giorni dopo l’altra, a… - Marticre1 : Ora che ho scoperto di essere Winter Deep e di reggere benissimo il nero posso dormire sonni tranquilli -

Ultime Notizie dalla rete : scoperto essere "Ho scoperto di essere in quarantena quando era finita" il Giornale eMule si è aggiornato solo ora dopo ben 10 anni di inattività

Il software di download peer2peer più popolare negli anni 2000, eMule, è recentemente tornato ad aggiornarsi con un nuovo update che ha portato alcune importanti migliorie. Ebbene sappiate che il prog ...

In Siberia spunta un cratere misterioso È il nono in sette anni

1 Un cratere profondo 30 metri e largo 20, quasi perfettamente simmetrico: è la scoperta fatta quest’estate nella tundra siberiana: si tratta, riporta la Cnn, del nono buco di questo tipo avvistato ne ...

Il software di download peer2peer più popolare negli anni 2000, eMule, è recentemente tornato ad aggiornarsi con un nuovo update che ha portato alcune importanti migliorie. Ebbene sappiate che il prog ...1 Un cratere profondo 30 metri e largo 20, quasi perfettamente simmetrico: è la scoperta fatta quest’estate nella tundra siberiana: si tratta, riporta la Cnn, del nono buco di questo tipo avvistato ne ...