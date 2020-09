Apex Legends, annunciata la serie Autumn Circuit da 500.000 $ (Di domenica 6 settembre 2020) La fine del Summer Circuit si avvicina, ma la scena esport di Apex Legends continuerà con la serie Autumn Circuit che durerà circa tre mesi. Le migliori squadre del mondo si sfideranno per i playoff ... Leggi su corrieredellosport

Shad0wF0x98 : RT @SkyroZero: Hay stream en una hora :D Jugando apex legends con un amigo jsjsjsjs - SkyroZero : Hay stream en una hora :D Jugando apex legends con un amigo jsjsjsjs - Diyx13 : @EAHelp Riscontrato un problema a fine partita Platino 3 su Apex Legends, vittoria con full point '189 punti' ma no… - LPanonymous1476 : RT @ProsityX: Solo vs Squad | Apex legends - yt_andrez : Dai un'occhiata la live di Andrez: OGGI IN LIVE SU FORTNITE DALLE 9 FINO ALLE 11:45 E SECONDA PARTE SU APEX LEGENDS… -

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends

Tuttosport

La fine del Summer Circuit si avvicina, ma la scena esport di Apex Legends continuerà con la serie Autumn Circuit che durerà circa tre mesi. Le migliori squadre del mondo si sfideranno per i playoff d ...Il Summer Circuit sta per giungere al termine, ma la scena competitiva di Apex Legends continuerà con la serie Autumn Circuit che durerà circa tre mesi. I migliori team del mondo si sfideranno per i p ...