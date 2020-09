Roccapiemonte: neonata trovata morta in strada viva dopo il parto (Di sabato 5 settembre 2020) Il paesino di Roccapiemonte è stato scosso dal ritrovamento in strada del cadavere di una neonata. Un residente della zona ha lanciato l’allarme: i primi risultati delle indagini. In settimana momenti di orrore in provincia di Salerno, dove a Roccapiemonte è stato ritrovato il cadavere di una neonata tra i cespugli a bordo strada. “Pensavo fosse un bambolotto” ha dichiarato l’uomo, un residente della zona, che è stato suo malgrado protagonista del macabro ritrovamento. Subito sono iniziate le indagini da parte delle autorità competenti per chiarire la vicenda. Stando alle prime ricostruzioni e al risultato dell’esame del medico legale, la bambina non sarebbe nata morta. Il decesso quindi è sopraggiunto ... Leggi su bloglive

