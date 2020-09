A bocca aperta. I complottisti uniti gettano la mascherina (Di sabato 5 settembre 2020) Forse non lo sapete ma viviamo in un momento decisivo nella storia dell’umanità: una banda di satanisti-pedofili, raccolta nel deep state – uno «stato nello stato» – ci vuole morti. E ha deciso di iniziare a sterminarci dall’anello più debole della catena umana, i bambini. Bill Gates, ad esempio, fa parte della cupola e con le sue teoria sul climate change in realtà vuole la nostra estinzione. C’È ANCHE SOROS, ovviamente, che per di più è ebreo (ci siamo capiti). … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Mala18856587 : RT @Frances52779614: 'Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.' Albert Einstein - Frances52779614 : RT @Frances52779614: 'Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.' Albert Einstein - rubofiorineri : E per la terza volta mi lascia a bocca aperta ?? - Sadachbia18 : RT @Frances52779614: 'Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.' Albert Einstein - KamasDg : RT @Frances52779614: 'Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.' Albert Einstein -

Ultime Notizie dalla rete : bocca aperta A bocca aperta. I complottisti uniti gettano la mascherina | il manifesto Il Manifesto Coronavirus, in piazza a Roma il corteo negazionista. Speranza: "Fanno rabbrividire"

Tanti i tricolori che sventolano. A nulla sono valsi, dunque, gli appelli delle forze politiche di maggioranza e del premier Giuseppe Conte a non dare luogo alla manifestazione, anche per rispetto al ...

A Roma gli scettici del virus. Il medico No Mask: buttate via le mascherine

Dalla Bocca della Verità si alzano le voci dei No Mask. "Le mascherine vanno buttate: con questo caldo sono un terreno di coltura per i germi davanti a bocca e naso. E sono collegate ad iperacidosi, f ...

Tanti i tricolori che sventolano. A nulla sono valsi, dunque, gli appelli delle forze politiche di maggioranza e del premier Giuseppe Conte a non dare luogo alla manifestazione, anche per rispetto al ...Dalla Bocca della Verità si alzano le voci dei No Mask. "Le mascherine vanno buttate: con questo caldo sono un terreno di coltura per i germi davanti a bocca e naso. E sono collegate ad iperacidosi, f ...