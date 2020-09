Ufficiale: Sampdoria, Caprari passa al Benevento (Di venerdì 4 settembre 2020) La Sampdoria, attraverso una nota Ufficiale, ha comunicato il passaggio di Gianluca Caprari al Benevento in prestito con diritto di opzione. Questa la nota del club ligure: “’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione al Benevento Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari.” Foto: twitter Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La Sampdoria ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la composizione dell’area tecnica dell’Academy per la stagione sportiva 2020/21. Coordinatore aree sarà Davide Caliaro, responsabile tecnic ...

Jacopo Sala è vicino, ora però i terzini destri diventano tre

La Spezia - Tra i nuovi acquisti a presentarsi a Follo nelle prossime ore, Jacopo Sala ha buone chance di essere il primissimo. Il 28enne, attualmente svincolato, è pronto a legarsi allo Spezia con un ...

