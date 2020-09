Crisanti è contro il canto a scuola: “Un positivo in un coro ne infetta 50” (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set – “Meglio evitare il canto in classe. Una ricerca ha stabilito che se c’è un positivo in un coro ne infetta 50. Le goccioline hanno un raggio di caduta di due metri e con il canto può aumentare. Le mascherine possono aiutare ma non so quanto”. Il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’università di Padova, è per la linea dura sul ritorno a scuola in presenza e le norme anti-coronavirus. “Test rapidi? Compromesso accettabile” Ospite di Agorà Estate su Rai3, l’esperto poi spiega che “se le misure sono seguite correttamente mi preoccupa meno la riapertura delle scuole rispetto alle aziende. La spinta al profitto può far prendere le ... Leggi su ilprimatonazionale

