Morto il creatore di 'I like to move it' (Di mercoledì 2 settembre 2020) NEW YORK, 2 SET - Il dj Erick Morillo, creatore del successo 'I like to move it' colonna sonora del cartone animato 'Madagascar', è stato trovato Morto ieri nella sua casa di Miami Beach in Florida, pochi giorni prima dell'udienza per un caso di violenza sessuale. Aveva 49 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

