Meghan Markle, che in America non è più la «duchessa difficile» (Di martedì 1 settembre 2020) Si narra che il principe Harry e Meghan Markle, quando erano membri senior della royal family, avessero parecchi problemi con il loro staff. Certo è che Meghan, a Kensington Palace, era stata soprannominata la «duchessa difficile»: sveglia all’alba, mail alle cinque del mattino ai collaboratori e attenzione continua ai dettagli. E nel giro di diciotto mesi i Sussex erano stati «abbandonati» da nove dipendenti: due addetti stampa, un segretario privato, un vice segretario, l’assistente personale di Meghan, una guardia del corpo, due tate e un membro di punta della fondazione Sussex Royal. Pare addirittura che alle radici della reciproca antipatia tra la duchessa di Sussex e Kate Middleton ci sia un episodio in particolare: Meghan un giorno avrebbe urlato contro un dipendente di Palazzo. Suscitando lo sgomento e il pronto rimprovero di Kate, che col personale di Kensington «è sempre amabile e cortese». Leggi su vanityfair

