Coronavirus, in Lombardia sempre più giovani intubati (Di domenica 30 agosto 2020) Attualmente, la metà dei nuovi contagiati da Coronavirus è un giovane adulto. In terapia intensiva a Milano ci sono due ragazzi: un 18enne ed una 24enne Secondo i dati di ieri, i lombardi contagiati da Coronavirus, ricoverati in terapia intensiva, erano 18. Quattro in più rispetto a giovedì, quando erano scesi a 14. I ricoverati … L'articolo Coronavirus, in Lombardia sempre più giovani intubati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TERAMO – Risale a qualche mese fa, e precisamente al 13 marzo 2020, l’autorizzazione formale da parte del Ministero della Salute all’ingresso dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G ...

Il documento segreto sul Coronavirus. Le opposizioni: "Perché il governo lo ha tenuto nascosto?"

Una lunga serie di perché. Messe nero su bianco dalla presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il documento tenuto segreto dal governo - e rivelato da Repubblica - che già il 12 fe ...

