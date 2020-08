Virtus Entella, ufficiale l’arrivo di Alessandro Russo in prestito dal Sassuolo (Di sabato 29 agosto 2020) La Virtus Entella ha annunciato l’arrivo in prestito di Alessandro Russo dal Sassuolo attraverso il proprio sito ufficiale Alessandro Russo è un nuovo giocatore della Virtus Entella. Il portiere classe 2001 arriva in prestito dal Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiale della società ligure: «La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Russo (portiere, nato il 31 marzo 2001). A ... Leggi su calcionews24

