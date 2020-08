Flavio Briatore è positivo al Covid-19: arrivata la conferma dal San Raffaele (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’imprenditore Flavio Briatore questa mattina ha smentito la notizia di un suo ricovero per coronavirus, infatti ha fatto sapere a tutti di essere stato ricoverato per una prostatite. Naturalmente al momento del ricovero, come da prassi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19. In queste ultime ore l’Ospedale San Raffaele di Milano ha confermato che Flavio Briatore è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Sempre dall’Ospedale hanno fatto sapere che Briatore si trova in isolamento come previsto dalle norme anti-contagio. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute al momento sarebbero buone. Leggi anche –> Flavio Briatore ... Leggi su urbanpost

