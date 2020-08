iRobot rende i suoi robot ancora più intelligenti con la nuova piattaforma (Di martedì 25 agosto 2020) Il CEO di irobot svela la piattaforma Genius Home Intelligence con tante novità disponibili anche per i robot aspirapolvere più vecchi L'articolo irobot rende i suoi robot ancora più intelligenti con la nuova piattaforma proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : iRobot rende i suoi robot ancora più intelligenti con la nuova piattaforma -

Ultime Notizie dalla rete : iRobot rende

Hardware Upgrade

iRobot, l’azienda che nel 2002 ha inventato il robot per le pulizie di casa non si ferma e mentre la concorrenza si concentra sulla replica di funzionalità ormai comuni, la società di Colin Angle pens ...Novità in casa iRobot ma questa volta non si tratta di un prodotto bensì di un aggiornamento software. Genius, questo il nome del firmware reso disponibile per tutti gli aspirapolvere e i lavapaviment ...