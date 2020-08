Biglietti amichevoli Napoli – Prezzi e link per l’acquisto (Di martedì 25 agosto 2020) La SSC Napoli rende noto il programma e le modalità di acquisto per i Biglietti per le amichevoli estive previste durante il ritiro. Il programma … L'articolo Biglietti amichevoli Napoli – Prezzi e link per l’acquisto proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscnapoli : ?? Acquista i tuoi biglietti per le gare amichevoli del Napoli a Castel di Sangro ?? - ilnapolionline : SSCN - I biglietti per le gare amichevoli: info e dettagli - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SSC Napoli, oggi parte la vendita dei biglietti per le amic… - sscalcionapoli1 : Amichevoli ritiro, dalle 12 in vendita i biglietti su Ticketone: prezzi e dettagli #SSCNSummer20 #Abruzzo20… - GaeFormisano19 : RT @MondoNapoli: Napoli, in vendita i biglietti per le amichevoli a Castel di Sangro - -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti amichevoli Lazio-LR Vicenza (amichevole): i biglietti Biancorossi.net Napoli, i biglietti per triangolare e amichevole: tutte le info

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...

UFFICIALE - Amichevoli ritiro, dalle 12 in vendita i 1000 biglietti su Ticketone: prezzi e link

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...