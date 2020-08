L’indiscrezione: Conte avrebbe perso 30 milioni in una truffa in Inghilterra (Di domenica 23 agosto 2020) Il futuro di Antonio Conte all’Inter è incerto, ma secondo quanto riportato da La Verità il tecnico sarebbe anche alle prese con una truffa che gli avrebbe fatto perdere 30,6 milioni di euro. Secondo il quotidiano, le prove arriverebbero direttamente da Londra attraverso due sentenze della corte commerciale inglese. La seconda in particolare, è un’ingiunzione di pagamento a carico del 54enne Massimo Bochicchio, investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Bochicchio avrebbe portato avanti una truffa tramite la sua società Kidman, promettendo investimenti ad alto rendimento ad otto persone. Questi si aspettavano un pagamento ... Leggi su sportface

infoitsport : Nazionale, Conte può tornare alla guida degli Azzurri ma non subito: l'indiscrezione - andreamanao : @Teo__Visma Eh ma io sinceramente non credo che l’allenatore dell’Inter del prossimo anno sia Conte .. l’indiscrezione potrebbe essere vera - teo_acm : RT @Teo__Visma: Indiscrezione interessante, considerato che odia a morte Conte, ma che l'ingaggio che prende all'Atletico è parecchio alto.… - Teo__Visma : Indiscrezione interessante, considerato che odia a morte Conte, ma che l'ingaggio che prende all'Atletico è parecch… -

