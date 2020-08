Pol in pole in Austria, Espargaro certifica la superiorità della KTM: malissimo Dovizioso (Di sabato 22 agosto 2020) Pol in pole, così si possono riassumere le Qualifiche del Gran Premio di Stiria, con Espargaro che non lascia scampo ai propri rivali prendendosi la prima posizione. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn crono di 1:23.580 inavvicinabile per chiunque, anche per Nakagami costretto ad accontentarsi della seconda posizione a 22 millesimi di ritardo dal pilota della KTM. Terzo un monumentale Johann Zarco che, nonostante l’operazione allo scafoide di mercoledì, centra il terzo tempo che comunque non gli consentirà di partire dalla prima fila. Il francese infatti scatterà dalla pit-lane dopo la penalità subita per l’incidente con Morbidelli di domenica scorsa. Seconda fila formata invece da Mir, Miller e Vinales che precedono a loro volta Rins, Oliveira e un anonimo Andrea ... Leggi su sportfair

