Inter, Marotta: «Ci vorrà grande determinazione, sono fiducioso» (Di venerdì 21 agosto 2020) Beppe Marotta ha parlato pochi attimi prima della finale di Europa League tra Inter e Siviglia Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi istanti prima del fischio d’inizio della finale di Europa League contro il Siviglia. determinazione – «L’Europa League rappresenta un traguardo importante che premia il lavoro dell’allenatore e del gruppo. Alzare un trofeo manca da parecchio all’Inter, siamo in attesa di questo momento magico. Queste sfide vanno affrontate con determinazione. Le partite durano circa 100 minuti e vengono determinate nei minuti finali. sono fiducioso, Conte ha esperienza di questi appuntamenti importanti». ZOCCOLO ... Leggi su calcionews24

FBiasin : #Perisic in finale di #Champions. #Icardi in finale di #Champions. #Inter in finale di #EuropaLeague. Tu lascia d… - identit12 : Non riesco proprio a tifare l'Inter. Ma se Handanovic, De Vrij, Lukaku, Brozovic e Marotta dovessero alzare la copp… - junews24com : Marotta: «Conte ha esperienza in queste partite. Un trofeo manca da parecchio» - - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'C'è la giusta tensione e sono molto ottimista: vogliamo alzare il trofeo' - interliveit : Le parole di #Marotta prima di #SivigliaInter #UEL -