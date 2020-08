Conte: «Rimpianti fino a un certo punto. Futuro Inter? Con o senza me» (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Le sue parole Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Europa League contro il Siviglia persa per 3-2. Queste le parole del tecnico nerazzurro. PARTITA EQUILIBRATA – «È stata una partita dura ed equilibrata. Nel secondo tempo un paio di situazioni potevano spostare la partita a nostra favore. Autogol sfortunato. Inevitabile poi che da lì diventi difficile. Il rimpianto c’è fino a un certo punto, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano contro una squadra abituata a questo tipo di partite». ESPERIENZA – «Questi ragazzi devono avere una certezza: che hanno lavorato tanto e ... Leggi su calcionews24

