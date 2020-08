The Flash, ufficiale: Michael Keaton tornerà come Batman (Di giovedì 20 agosto 2020) Attendavamo solo la conferma, e finalmente è ufficiale: nel film di Flash vedremo di nuovo Michael Keaton nei panni di Batman, come annunciato dal regista Andy Muschietti. The Flash permetterà ai fan dei fumetti della DC di rivedere Michael Keaton in azione nel ruolo di Batman e la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal regista Andy Muschietti. Un'intervista rilasciata a Vanity Fair in anticipo rispetto all'evento DC FanDome che si svolgerà il 22 agosto. Qualche mese fa era stato riportato da outlet autorevoli che Michael Keaton sarebbe potuto tornare a interpretare ancora una volta Bruce Wayne nella pellicola con Ezra Miller diretta ... Leggi su movieplayer

