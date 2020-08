Segnalati ancora problemi con backup WhatsApp lento su Android e iPhone (Di giovedì 20 agosto 2020) In queste ore sono emerse alcune problematiche relative al backup WhatsApp su chat per i dispositivi Android e iPhone. Diversi utenti hanno evidenziato qualche problema con il backup in cloud, ma la colpa è principalmente di un malfunzionamento dei servizi Google. Chi si ritrova quindi a disporre di uno smartphone Android, potrà essersi ritrovato con l’impossibilità di riuscire ad effettuare il backup delle chat di WhatsApp ed il problema è stato riscontrato in Drive. Un insidia in più, dopo le recenti novità sui gruppi WhatsApp. Focus sui problemi con backup WhatsApp lento su Android ed ... Leggi su bufale

clikservernet : Segnalati ancora problemi con backup WhatsApp lento su Android e iPhone - Noovyis : (Segnalati ancora problemi con backup WhatsApp lento su Android e iPhone) Playhitmusic - - gekomino : @Amos8125 ma anche i commenti seguono la stessa logica: hanno tutti capito (scoperto! ???????) che il numero di positi… - NunTeCarcolo : @MIsocialTW @SaluteLazio Perché qualche Fregnone ce ha creduto? Poi perché ce so ancora le truffe? Se uno credete a… - medicojunghiano : RT @calcolodemo: @MMmarco0 Ciao, una domanda: non ho ancora capito se i tamponi segnalati oggi sono effettivamente stati fatti oggi o sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Segnalati ancora Segnalati ancora problemi con backup WhatsApp lento su Android e iPhone Bufale.net Coronavirus, contagi in aumento. Iss: "Età media 30 anni"

"In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell'epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell'età mediana della popolazione che contrae l'infezion ...

USA, peggiora l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia

(Teleborsa) - Segnali di debolezza giungono ancora una volta dall'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c'è un peggioramento delle aspettative delle az ...

"In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell'epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell'età mediana della popolazione che contrae l'infezion ...(Teleborsa) - Segnali di debolezza giungono ancora una volta dall'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c'è un peggioramento delle aspettative delle az ...