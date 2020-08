Altri 642 positivi. "Più contagioso, il virus è mutato" (Di giovedì 20 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Più tamponi, ma mai così tanti casi dal 23 maggio. Crescono anche i ricoveri. Lo studio: Sars-Cov2 Più diffuso ma meno letale Non sono buoni i dati dell'ultimo bollettino. Dopo la tregua del fine settimana, legata al calo dei tamponi effettuati, tornano a salire i contagi e sforano quota 600. Per l'esattezza nelle ultime 24 ore si sono registrati 642 casi di coronavirus, ovvero 239 in Più rispetto al giorno precedente, il dato Più alto dal 23 maggio. Sale anche il numero dei deceduti, che passano da 5 a 7. I maggiori incrementi di contagi si sono verificati in Lombardia (91), in Emilia-Romagna (76) e nel Lazio, dove il 30 per cento dei 75 nuovi casi sono di importazione dalla Sardegna. Anche nell'isola la curva dei contagi ... Leggi su ilgiornale

