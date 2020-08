Ricetta churros: ingredienti, preparazione e consigli (Di mercoledì 19 agosto 2020) I churros sono dei dolcetti tipici della Spagna, diffusi anche in Sudamerica, in particolare in Argentina. I churros vengono preparati con un composto che è simile alla pasta choux: acqua, zucchero, burro e un pizzico di sale. Una volta creato l’impasto, vengono solitamente fritti e cosparsi di zucchero e cannella. churros – ingredienti Burro 120 g Farina 00 125 g Uova 2 Zucchero 20 g Acqua 250 ml Sale fino 1 pizzico Per friggere: Olio di semi di arachide q.b. Per cospargere: Zucchero q.b. churros – preparazione Per preparare i churros, accendete il fuoco e scaldate l’acqua in un pentolino dal fondo spesso; aggiungete lo zucchero e fatelo sciogliere mescolando con una spatola; aggiungete un pizzico di sale, unite il burro e mescolate ... Leggi su giornal

