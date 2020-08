Conte e il Siviglia in finale… con 6 anni di ritardo (Di martedì 18 agosto 2020) 1 maggio 2014. Più di 6 anni fa. Antonio Conte, con la sua Juve, pareggia 0-0 a Torino nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Benfica e si fa sfumare la possibilità di giocare l’ultimo atto a Torino nel nuovo Juventus Stadium. Quella squadra, eliminata ai gironi di Champions nel maledetto pomeriggio turco, era arrivata quasi in fondo alla seconda competizione europea e, in caso di passaggio del turno, avrebbe incontrato in finale il Siviglia, poi vittorioso. Vi dice niente? Pensando ad oggi, ai giorni nostri, potrebbe essere come un cerchio che si chiude. Tante cose sono cambiate da quella volta. Conte ha poi lasciato la Juve e, dopo Nazionale e Chelsea, è passati agli storici rivali dell’Inter. Ieri, dopo il 5-0 allo Shakhtar, ha raggiunto la finale dell’ex ... Leggi su calcioweb.eu

