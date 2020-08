Tridico respinge le accuse sullo scandalo bonus: "La notizia non è uscita da me" (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, respinge "al mittente" le accuse di aver fatto trapelare la notizia che ha scoperchiato il caso dei parlamentari che hanno chiesto - e ottenuto - il bonus da 600 euro pensato per aiutare le partite Iva in difficoltà davanti alla pandemia da Coronavirus. Prima pagare, successivamente controllare L'Inps, ha spiegato in audizione informale alla commissione Lavoro della Camera, si è basata "sulla legge". "Con il decreto Cura Italia il governo ha cercato di dare una risposta veloce ai cittadini che ne avevano bisogno, in momenti convulsi - ha detto - L'Istituto ha risposto in modo efficace predisponendo una misura che non esisteva, appunto il bonus degli autonomi, lo ... Leggi su agi

