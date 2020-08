Sparatoria in un carcere a Mogadiscio, dieci morti (Di martedì 11 agosto 2020) IL CAIRO, 11 AGO - Almeno dieci persone sono morte in una Sparatoria fra islamisti e guardie carcerarie una prigione in Somalia. Lo riferisce il sito della Bbc citando il portavoce governativo Ismail ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Piergiulio58 : Sparatoria in un carcere a Mogadiscio, dieci morti - Africa - sardanews : Sparatoria in un carcere a Mogadiscio, dieci morti - GiaPettinelli : Sparatoria in un carcere a Mogadiscio, dieci morti - Africa - ANSA - BreakingItalyNe : SOMALIA: Sparatoria tra detenuti di Al-Shaabab e guardie di sicurezza all'interno del carcere centrale di Mogadisci… - GiovannaCalabr9 : RT @Giacinto_Bruno: Sparatoria a Vibo, convalidato l'arresto per il tentato omicidio del cognato. Castagna resta in carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria carcere Sparatoria in un carcere a Mogadiscio, dieci morti ANSA Nuova Europa Arrestati due fratelli nel Canturino

Sono stati portati in carcere dai carabinieri monzesi: il 27 luglio avrebbero ferito gravemente alle gambe un marocchino per una questione di droga Aveva venduto dosi di cocaina, ma si trattava di inv ...

Stati Uniti, agente prende dopo 50 anni il super ricercato che gli sparò

Dal nostro corrispondente a Washington Lo ha inseguito per cinquant’anni. «Dovevo finire il mio lavoro», ha raccontato al New York Times Daril Cinquanta, 72 anni, poliziotto oggi in pensione. Entrò in ...

Sono stati portati in carcere dai carabinieri monzesi: il 27 luglio avrebbero ferito gravemente alle gambe un marocchino per una questione di droga Aveva venduto dosi di cocaina, ma si trattava di inv ...Dal nostro corrispondente a Washington Lo ha inseguito per cinquant’anni. «Dovevo finire il mio lavoro», ha raccontato al New York Times Daril Cinquanta, 72 anni, poliziotto oggi in pensione. Entrò in ...