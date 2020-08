Presidenti di calcio più ricchi: Commisso primo, Zhang e Agnelli… (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno studio ha analizzato il patrimonio dei Presidenti delle squadre di calcio: molte sorprese in Serie A, con Agnelli indietro Rocco Commisso è il presidente più ricco di Serie A, secondo il Bloomberg Billionaire Index. Lo studio ha rivelato che è il presidente della Fiorentina il paperone della Serie A con un patrimonio di 9,5 miliardi di dollari. Come riportato da calcio e Finanza, al secondo posto c’è Zhang Jindong, con un patrimonio stimato in 7,52 miliardi, cui fa capo il controllo dell’Inter. Terzo l’ex presidente del Milan (oggi proprietario del Monza), Silvio Berlusconi, 278° con un patrimonio stimato in 7,05 miliardi di dollari. Nella classifica stilata da Bloomberg dei 500 uomini più ricchi del globo non ... Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : Bloomberg: ecco i presidenti di calcio più ricchi in Italia. #Commisso al 205° posto tra gli uomini più ricchi e pr… - labibbiafcim : RT @CalcioFinanza: I proprietari di club più ricchi secondo Bloomberg: Commisso davanti a Zhang e Berlusconi. Fuori dai top 500 Elkann/Agne… - vitadafanboy : che palle vivere in un paese in cui in tendenza ti ritrovi solo hashtag relativi al calcio e alla politica con tutt… - Ste_Gualdoni : RT @Sport_Mediaset: Bloomberg: ecco i presidenti di calcio più ricchi in Italia. #Commisso al 205° posto tra gli uomini più ricchi e primo… - SantellaMarco : RT @CalcioFinanza: I proprietari di club più ricchi secondo Bloomberg: Commisso davanti a Zhang e Berlusconi. Fuori dai top 500 Elkann/Agne… -