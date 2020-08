Ramsey: “Non è stata una stagione positiva, dobbiamo dare di più” (Di domenica 9 agosto 2020) Aaron Ramsey, dopo la fine della stagione, ha commentato così la stagione dei bianconeri. Queste le parole del centrocampista della Juventus: “Non è stato un anno facile e personalmente non è stata una stagione di calcio positiva per me. Grazie ai tifosi che mi hanno accolto per la mia prima stagione. Far parte di un grande club come la Juventus è un grande onore. Sono così orgoglioso di aver fatto parte della vittoria della Serie A ma anche deluso di non essere andato oltre in Champions League. Tutti vogliamo fare di più e sono così emozionato per quello che il futuro porterà a questo club”. View this post on Instagram It hasn’t been an easy year and personally ... Leggi su alfredopedulla

sempercaromi : @xdelm0 @NicoSchira Falliti non avete nemmeno le palle di dire che sono anni che partite per vincere e sucate ogni… - Luca21013415 : RT @SimoneAvsim: Le cessioni che mi aspetto siano confermate con #Pirlo: De Sciglio Khedira Matuidi Higuain Douglas Costa (sacrificio nece… - SimoneAvsim : Le cessioni che mi aspetto siano confermate con #Pirlo: De Sciglio Khedira Matuidi Higuain Douglas Costa (sacrific… - Momblrestiarzio : Ve lo dico io, se Ronaldo va via.. Torna allo United. Rashford per Ramsey e Ronaldo e amici come prima. Chiaro,… - XXXnewssSoccer : @JuStukovic Ramsey oltre a non essere mai in condizione, ha 29 anni ed è senza palle, lo sostituirei, è un ottima p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey “Non The Flash: la Stagione 6 avrà due villain MangaForever.net