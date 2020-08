Incidente stradale sulla Flaminia, auto contro bus a Pompagnano di Spoleto (Di sabato 8 agosto 2020) La squadra dei Vigli del fuoco di Spoleto è intervenuta per un Incidente stradale avvenuto, intorno alle 7.30, lungo la strada statale 3 Flaminia al chilometro 117,500 nei pressi di Pompagnano. Il ... Leggi su perugiatoday

TeresaBellanova : Il #6agosto 2018 a causa di un incidente stradale in #Puglia, 12 braccianti persero la vita mentre erano sul furgon… - LaStampa : La vita umana non vale nulla per imprenditori e professionisti senza scrupoli. - ladyonorato : Attendo come molti di voi notizie sulle condizioni di @LucianoBarraCar , coinvolto oggi in un incidente stradale. T… - sabrinaweb71 : RT @LaStampa: La vita umana non vale nulla per imprenditori e professionisti senza scrupoli. - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Il medico complice dell’imprenditore, finto incidente stradale per coprire l’ennesimo infortunio sul lavoro. Il lockdown no… -