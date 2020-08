Boban e il Milan: “Rifarei tutto. Maldini deve restare” (Di venerdì 7 agosto 2020) A cinque mesi dalla chiusura del suo rapporto con il Milan, l’ex dirigente rossonero, Zvomimir Boban, è tornato a parlare attraverso la Gazzetta dello Sport, rinnovando il suo amore per quei colori: “Mi sono divertito tanto soprattutto a vedere il Milan, che è stato super. Rifarei tutto, non potevo rischiate di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Ora tutti vedono che le nostre scelte, fra mille complessita’, non sono.state fatte invano e che la base per un vero Milan c’è. Abbiamo fatto tutto in pochi mesi. Il fatto è che bisogna sapere che il tempo calcistico è diverso da quello normale, ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : #Boban “Rifarei tutto. @Ibra_Official è un genio e #Maldini resta fondamentale. Li sogno al top” @acmilan… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Juve sfonda quel muro! Boban: 'Felice per il Milan' Tutte le notizie ??… - periodicodaily : Boban e il Milan: “Rifarei tutto. Maldini deve restare” #milan #boban - periodicodaily : Boban e il Milan: “Rifarei tutto. Maldini deve restare” - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Milan, Boban: 'Addio, rifarei tutto. Ibra un genio, Maldini dovrebbe avere ruolo centrale' -