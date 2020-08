Addio Pallotta ma a fallire è tutta Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) In otto anni, dal 2012 al 2020, sono cambiati sei governi, due presidenti della Repubblica, due pontefici, due presidenti degli Stati Uniti, decine di missioni hanno solcato lo spazio interstellare, una delle quali, nel 2014, ha addirittura toccato il morbido suolo di una cometa. Se da lassù, come nel meraviglioso Powers of Ten, doc del 1977 che da cult è diventato virale qualche anno fa, zoomando out e in, da un picnic di Chicago al cielo e viceversa, si decidesse di tornare sulla terra, mirando la statua equestre del Marco Aurelio del Campidoglio, e dopo aver attraversato il cielo vespertino sopra la Capitale, qualche famiglia di giganteschi gabbiani, sciami di storni, l’elicottero papale che fa la spola da Vaticano 1 al Vaticano 2, e ci si depositasse sul tavolo della sindaca di Roma, si troverebbe tra piani sanpietrini, piani rifiuti e piste ... Leggi su huffingtonpost

GiornaleLazio : Pallotta addio, la Roma adesso è di Dan Friedkin - ConteMax1971 : @OfficialASRoma Facciamo gli auguri alla nuova proprieta'.. La vecchia verrà ricordata per la sua incapacità totale… - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: L’agrodolce e lungo addio di #Pallotta: pensieri e parole, opere e omissioni - #Editoriale @CheccoCasano https://t.co… - ASR_Byerti : RT @corgiallorosso: L’agrodolce e lungo addio di #Pallotta: pensieri e parole, opere e omissioni - #Editoriale @CheccoCasano https://t.co… - corgiallorosso : L’agrodolce e lungo addio di #Pallotta: pensieri e parole, opere e omissioni - #Editoriale @CheccoCasano… -