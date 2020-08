Un fragile legame, il film: trama, cast e streaming (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, arriva in prima tv su Rai 3 il film Un fragile legame, diretto da Adeline Darraux. La pellicola francese ha commosso il pubblico e la critica ed è tratta dal libro autobiografico di Judith Norman. Prodotto da Cinétévé per France 3, il film per la tv ha ottenuto anche due riconoscimenti al Festival des Creations Televisuelles di Luchon. Ma di cosa parla la trama? E chi vediamo nel cast? Un fragile legame, la trama Mina è una giovane ragazza etiope, è stata adottata dalla nascita da Judit e Lionel, una coppia già genitori. Mina ha avuto un trauma da piccola ma, nonostante ciò, cresce in tutta serenità circondata dall’affetto ... Leggi su tpi

zazoomblog : Un fragile legame la trama del film in prima tv su Rai 3 - #fragile #legame #trama #prima - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Su Rai3 “Un fragile legame””. Con Jessyrielle Massengo e Barbara Schulz - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: Stasera su rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film 'Un fragile legame', su rai 4 allo stesso orario ci sarà 'Resident Evi… - diaridicinema : Stasera su rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film 'Un fragile legame', su rai 4 allo stesso orario ci sarà 'Residen… - zazoomblog : Un fragile legame film stasera in tv 4 agosto: cast trama streaming - #fragile #legame #stasera #agosto: -