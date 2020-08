Inter-Getafe: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manca poco al fischio d'inizio della sfida tra Inter e Getafe. Niente andata e ritorno, ma una gara secca in campo neutro a Gelsenkirchen, in Germania, per stabilire chi passerà alla Final Eight. I nerazzurri vogliono cercare di conquistare il primo trofeo stagionale e intendono continuare in questa manifestazione. Tuttavia gli spagnoli sono una squadra ostica e pronta a regalare spiacevoli sorprese ai milanesi.caption id="attachment 998677" align="alignnone" width="1024" Lautaro (Getty Images)/captionLE formazioni ufficialiAntonio Conte e José Bordalas scelgono le formazioni ufficiali per questa sfida così delicata:Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, ... Leggi su itasportpress

