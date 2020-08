Prezzi case, ancora incrementi dell’1,4% a luglio (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – L’emergenza sanitaria non ha frenato i Prezzi delle case, che hanno segnato un nuovo aumento dell’1,4% a luglio rispetto al mese precedente. Il valore medio degli immobili in Italia ora è di 1.746 euro al metro quadro, l’1,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Studi di idealista. “Il mercato immobiliare è sostenuto da tassi ipotecari ai livelli storicamente più bassi, compensando per il momento la crisi economica e la disoccupazione record innescata dal coronavirus, che peraltro è ricaduta maggiormente proprio sui lavoratori precari o basso-salariati – ha commentato Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista – La domanda ha pienamente recuperato dopo il ... Leggi su quifinanza

