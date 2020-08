L'immunità di gregge potrebbe essere più vicina (anche in Lombardia) (Di martedì 4 agosto 2020) In alcune aree largamente colpite dal Covid-19 si sarebbe in prossimità di raggiungere l'immunità di gregge, secondo quanto emerge da alcune ricerche preliminari. A causa della ampia diffusione del contagio, compresi gli asintomatici o paucisintomatici. Secondo uno studio in prepubblicazione dell'Università di Oxford che ha analizzato linfociti tipo T, che proteggono dal coronavirus, il 35% della popolazione li avrebbe già sviluppati per aver contratto raffreddori causati da altri coronavirus nei mesi antecedenti la pandemia di Sars-CoV-2. I ricercatori, diretti da José Lourenço, stimano che in Italia settentrionale e in alcuni quartieri di Madrid e di New York, ovvero le aree più colpite dal Covid-19, si sarebbe molto vicini al raggiungimento dell'immunità di ... Leggi su gqitalia

tsken_ : @tony_colombia @Giovanbasten9 Beh, spero per Lei non ne abbia per tutto il resto della vita, però un organismo abit… - SilvanoSalviato : #Senato - votazione n. 1 (seduta n. 247 del 30/07/2020) Doc. IV-bis n. 3. Proposta della Giunta elezioni e immunità… -

Ultime Notizie dalla rete : immunità gregge I pipistrelli immuni dal coronavirus, un genoma li protegge AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il presidente Usa sotto accusa, rimossa immunità

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà rispondere di frode fiscale e assicurativa, secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano a stelle e strisce The New York Times. Così il noto ...

L'immunità di gregge per il Covid potrebbe essere più vicina del previsto

AGI - Pur senza essere stata a contatto con il virus, una buona parte della popolazione potrebbe avere cellule immunitarie in grado di riconoscere SARS-CoV-2, il che forse potrebbero portare a un ...

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà rispondere di frode fiscale e assicurativa, secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano a stelle e strisce The New York Times. Così il noto ...AGI - Pur senza essere stata a contatto con il virus, una buona parte della popolazione potrebbe avere cellule immunitarie in grado di riconoscere SARS-CoV-2, il che forse potrebbero portare a un ...