Vendite, per Confcommercio in recupero (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, il dato sulle Vendite di giugno evidenzia il graduale ritorno alla normalità negli acquisti da parte delle famiglie, con grandi differenze negli andamenti registrati dalle diverse tipologie distributive e dai singoli segmenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

clikservernet : Per le auto di lusso la ripresa c’è già. Volano le vendite di Porsche e Bmw. Ordini su per Ferrari - Noovyis : (Per le auto di lusso la ripresa c’è già. Volano le vendite di Porsche e Bmw. Ordini su per Ferrari) Playhitmusic - - Ex_URita : Dicono sotto che è per mantenere meglio traccia delle pure vendite statunitensi e boh, per me è una stronzata, ma vabbè - Notiziedi_it : Vendite, per Confcommercio in recupero - monchildnj : @Lajibolala2323 Immagino ripeto per il tour e le date. Capisco tutto ciò che dici ma forse sarò io abituata a perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendite per Vendite, per Confcommercio in recupero - Ildenaro.it Il Denaro Fca: a luglio migliora quota mercato per Fiat, Jeep e Alfa Romeo

Roma, 3 ago. (askanews) - Migliora la quota di mercato di Fca a luglio in Italia, con un risultato in crescita per i marchi Fiat, Jeep e Alfa Romeo. Il mese scorso Fiat Chrysler ha ottenuto un risulta ...

MOTORI: IL MERCATO DELLE DUE RUOTE A LUGLIO FA SEGNARE +25,7%-2-

Nel corso del mese il totale immatricolato (veicoli con cilindrata superiore a 50cc) raggiunge quota 36.824, facendo di luglio il secondo mese per vendite del 2020 dopo giugno: l'incremento rispetto a ...

Roma, 3 ago. (askanews) - Migliora la quota di mercato di Fca a luglio in Italia, con un risultato in crescita per i marchi Fiat, Jeep e Alfa Romeo. Il mese scorso Fiat Chrysler ha ottenuto un risulta ...Nel corso del mese il totale immatricolato (veicoli con cilindrata superiore a 50cc) raggiunge quota 36.824, facendo di luglio il secondo mese per vendite del 2020 dopo giugno: l'incremento rispetto a ...