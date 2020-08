Pensione di reversibilità e modulo SS3: la documentazione necessaria (Di lunedì 3 agosto 2020) La Pensione di reversibilità spetta ai superstiti nel caso il deceduto sia un pensionato. La Pensione di reversibilità è rappresentata da una quota percepita e suddivisa fra i familiari superstiti. La Pensione si reversibilità è attualmente in vigore e si tratta di una prestazione inclusa nelle pensioni news del 2020. Pensione di reversibilità e documenti richiesti Per accedere alla Pensione di reversibilità sono richiesti alcuni documenti da allegare alla domanda. In alcuni casi è richiesto il certificato SS3 che attesti l’invalidità del richiedente, un lettore ci ha posto la seguente domanda: “Buonasera: ho chiamato il mio medico curante per richiedere un certificato ss3 per reversibilità per mia sorella, ma ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensione di reversibilità e modulo SS3: la documentazione necessaria - marfederzn : La pensione inps di reversibilita' alla vedova con integrazione per un servizio militare. Caronte si dimette. - robizaf : @repubblica Vi pare una notizia questa? #precario dei forestali della Calabria è stato un #nullafacente a carico de… - AndreaFD68 : @Pt47220992 WOW! Pensa che io, con pensione di reversibilità, se per caso avessi un contrattino a chiamata, l'Inps… - PastoreLella : @vergotcom @AutonomoVeneto @PieroSansonetti “Quei” vitalizi sono diritti acquisiti. Proporrei invece di abolire, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione reversibilità I tempi per ottenere la pensione di reversibilità Proiezioni di Borsa