Anticipazioni Un posto al sole dal 3 al 7 agosto 2020: Filippo e Serena non sono convinti di volersi separare (Di lunedì 3 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” della settimana che va dal 3 al 7 agosto 2020. Nella puntata di lunedì 3 agosto 2020, Niko sembra improvvisamente realizza che Susanna non è poi così convinta di volerlo sposare. Per dimostrare di essere all’altezza del ruolo di Ad dei Cantieri, Marina si dedica al lavoro in modo ossessivo. Fabrizio trova la chiave giusta per starle vicino. Ormai marito e moglie, Guido e Mariella stanno per vivere la loro prima notte di nozze, quando ricevono una visita inaspettata. Nella puntata di martedì 4 agosto 2020, Susanna si sforza di rassicurare Niko, nonostante sia ancora turbata dai sentimenti che prova nei confronti di Eugenio. ... Leggi su nonsolo.tv

