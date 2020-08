Orari, reperibilità, riposo: cosa prevede il Ddl sullo smart working (Di venerdì 31 luglio 2020) In Senato c'è già un disegno di legge, depositato a fine maggio presso la Commissione Lavoro da 21 esponenti M5S, prima firmataria Sabrina Ricciardi. Tra le misure previste: le fasce concordate di reperibilità del lavoratore, al di fuori delle quali non può essere chiamato; le prestazione da svolgersi in un arco temporale non superiore alle 13 ore giornaliere; un periodo di riposo minimo di 11 ore ogni 24 e di 48 ore dopo 5 giorni di lavoro consecutivo Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Orari, reperibilità, riposo: cosa prevede il primo Ddl sullo smart working - GPiziarte : RT @sole24ore: Orari, reperibilità, riposo: cosa prevede il primo Ddl sullo smart working - robe_arci : RT @sole24ore: Orari, reperibilità, riposo: cosa prevede il primo Ddl sullo smart working - fisco24_info : Orari, reperibilità, riposo: cosa prevede il Ddl sullo smart working: In Senato c'è già un disegno di legge, deposi… - bioccolo : @__barbarella__ @FrancySwing @BeppeSala Questo il disegno di legge che dovrebbe essere presentato poi bisogna veder… -

Ultime Notizie dalla rete : Orari reperibilità Orari, reperibilità, riposo: cosa prevede il Ddl sullo smart working Il Sole 24 ORE