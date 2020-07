‘Temptation Island 7’, tre falò di confronto e le confessioni post reality: ecco tutto quello che è successo nell’ultima puntata!⁩ (Di venerdì 31 luglio 2020) Quella appena conclusa, è stata un’edizione particolare di Temptation Island. Al timone sempre Filippo Bisciglia che anche quest’anno ha condotto sei coppie, Vip e Nip, nel viaggio dei sentimenti. L’ultima puntata si è aperta coi rimanenti tre falò conclusivi. In particolare, quello di Antonella Elia e di Pietro Delle Piane che è stato piuttosto burrascoso. La Elia gli ha contestato tutte le parole forti e dure che le ha rivolto per ferirla. Oltre a questo, il bacio con la single Beatrice ha ulteriormente minato la sua fiducia per Pietro. È così che i due sono usciti separati dal reality. Altro falò piuttosto movimentato è stato quello di Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La donna, in tutto il percorso, ha seguito una strategia ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - MariahTerranova : Raga è finito Temptation Island a sto punto vado ad allevare canguri in Australia è stato un piacere arrivederci. #TemptationIsland - giuseppe_alto : Temptation Island, Antonella Elia: 'Pietro non è un mostro ma ho bisogno di tempo' - rebiixsx : LA MIA PIÙ GRANDE DELUSIONE DI TEMPTATION ISLAND 2020 io credevo in lui, è nel suo bel faccino - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, le coppie si raccontano a un mese dalla fine del programma (e non mancano i colpi di scena!) -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island The Good Fight ottiene il rinnovo per una quinta stagione Teleblog