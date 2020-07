Lopez a L’Equipe: “Osimhen ha scelto Napoli” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente del Lille Gerard Lopez, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese L’Equipe, in cui ha parlato anche della chiusura dell’affare con il Napoli per Victor Osimhen: «I campionati si sovrappongono. Questo pone un problema per il trasferimento. Il nostro mercato non è affatto modellato sugli altri. Inoltre, il giocatore ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo del passaggio. Si è dovuto ricominciare tutto da capo Osimhen però ha fatto la sua scelta, ovvero il Napoli. Tutto è in fase avanzata, mancano solo i dettagli poi sarà annunciato quando arriverà il momento Dato che non è ancora ufficiale il trasferimento, noi continuiamo ad avere altre offerte: io voglio mantenere un buon rapporto anche con questi club, quindi gestisco le loro ... Leggi su ilnapolista

claudioruss : Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per… - napolista : #Lopez a L’Equipe: “#Osimhen ha scelto #Napoli” Il presidente del #Lille conferma l'arrivo di altre offerte, ma an… - Erkan_Munegu : RT @claudioruss: Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per l’usci… - VincEsp9 : RT @claudioruss: Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per l’usci… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per l’usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopez L’Equipe